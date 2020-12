0 Facebook Santiago Lara, presunto figlio di Maradona, contro Jana e Diego jr: “Mi parlassero in faccia” News 8 Dicembre 2020 10:04 Di redazione 2'

Santiago Lara continua la sua battaglia per il riconoscimento. Il giovane dice di essere figlio di Diego Armando Maradona e con i suoi avvocati, poco dopo la morte del campione argentino ha chiesto la prova del Dna.

Santiago Lara, presunto figlio di Maradona

A parlare è l’avvocato del giovane, Josè Enrique Nuñez: “Otterremo il riconoscimento. Abbiamo chiesto la prova del DNA lo scorso 27 novembre. Si dice che il feretro che contiene Diego Maradona non si possa contare”. Un’alternativa al DNA potrebbe essere il banco del sangue: “Con i precedenti familiari non siamo certi di questa strada. Spero di trovare la soluzione per il DNA con qualche prova, noi vogliamo continuare, siamo certi che Santiago sia figlio di Maradona”.

Secondo quanto raccontato da Nuñez, già in passato avevano avuto rapporti con l’avvocato di Diego Maradona, Matìas Morla: “Ci convocò in studio, poi ci fu una riunione in più e ci disse che Diego si prestava a fare il test del DNA (…), noi non eravamo lì per avere soldi, ma per ricevere il cognome di Diego. Viste le circostanze, ci ha chiesto il nome della biochimica che avrebbe effettuato il test, sembrava un’operazione della CIA. Poi non mi hanno più risposto”.

Le parole di Santiago sui suoi presunti fratelli

A parlare dopo è stato Santiago che ha spiegato di aver avuto giorni difficili: “Ho avuto una settimana forte, Morla non si è fatto vivo (…). Non posso avvicinarmi a Diego ed è qualcosa che devo risolverlo. Non mi bastano le parole per dire come mi sarebbe piaciuto condividere qualcosa per lui, per vedere com’era”.

Sui suoi presunti fratelli, dice di esserci rimasto male per il loro atteggiamento: “Mi sarebbe piaciuto condividere un momento con tutti. Diego era solo negli ultimi momenti, e voleva che stessero tutti con lui. Tutti sono in discordia e agitato. Mi sarebbe piaciuto incontrarmi con Diego Jr e Jana perché hanno detto cose che non mi sono piaciute e vorrei me lo dicessero in faccia. Ho provato mille volte a parlare con i miei fratelli”.