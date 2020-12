0 Facebook Nina Moric senza veli, la modella si mostra senza nulla addosso e manda il tilt il web Spettacolo 7 Dicembre 2020 22:10 Di redazione 1'

Nina Moric si mostra su Instagram completamente senza vestiti. Sono in mostra le forme, il lato A e il lato B, proprio a rischio censura. La modella croata provoca e infiamma i social e si lascia andare completamente.

L’ex moglie di Fabrizio Corona non è nuova a queste provocazioni e spesso si diverte a mostrarsi senza veli proprio per scatenare la bufera mediatica.

Nina, nei panni di una vera rock star, regala ai suoi followers una versione di sé decisamente inedita: in topless, e con la chitarra in mano, la donna si colloca al di fuori da ogni schema. E gli utenti non possono che godersi lo spettacolo: “Sei bellissima Nina“, “Solo invidia“, commentano.