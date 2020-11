0 Facebook L’attacco a Flavio Briatore: “Cade a pezzi, non ci farei nemmeno il brodo” Spettacolo 25 Novembre 2020 13:02 Di redazione 1'

Continua la questione dello scontro tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, andato in scena al GF Vip 5 e di cui si è parlato a Pomeriggio Cinque. Alfonso Signorini ha lanciato una bomba nella Casa e tra le due si è subito acceso lo scontro. Barbara D’Urso ha parlato con i suoi ospiti della vicenda.

Sulle insinuazioni di Giulia Salemi che ci avrebbe provato con Briatore davanti a Elisabetta, Valentina Vignali, ospite dalla D’Urso, ha detto:

“Ma solo io Briatore non lo toccherei neanche con le mani di un’altra? L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente? Ma lascia perdere, per favore. Cade a pezzi Briatore. Non ci farei neanche il brodo con Briatore, sinceramente”.

Barbara e Giovanni Ciacci hanno ascoltato per poi replicare. Ciacci ha spiegato che in realtà Briatore è un uomo di grande status e che lui non gli direbbe di no. Barbara invece ha esclamato:

“Ma dai, ma Valentina! Che c’entra, è un uomo affascinante. Ma che dici? Non è che uno deve essere per forza addominalato”.