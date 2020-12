0 Facebook Allerta meteo in Campania, forti venti si abbattono su Napoli: raffiche e mare agitato Cronaca 8 Dicembre 2020 11:00 Di redazione 2'

La Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato un’allerta meteo di colore arancione valevole per l’intera giornata dell’8 dicembre. Previste precipitazioni e forti raffiche di vento in tutto il territorio regionale.

L’Italia intera è flagellata dal cattivo tempo di questi ultimi giorni. Prosegue, infatti, il lavoro dei vigili del fuoco per le avverse condizioni meteo che stanno interessando quasi tutto il territorio nazionale e in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, la Campania e la Sicilia. Sono 3.000 gli interventi effettuati da inizio emergenza.

Allerta meteo in Campania

Intanto da questa mattina su Napoli si sono abbattuti forti venti. L’allerta meteo che parlava di “venti localmente forti meridionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate”, dovrebbe durare fino alla giornata di mercoledì, momento in cui le condizioni potrebbero migliorare leggermente. Potenti raffiche hanno interessato il capoluogo campano, il mare è molto agitato e diverse segnalazioni sono pervenute ai Vigili del Fuoco. Cadono bidoni della spazzatura, volano cartelloni pubblicitari e preoccupano gli alberi cittadini.

La Protezione Civile aveva raccomandato agli enti competenti: “Di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico e idraulico derivante dalle precipitazioni che in ordine alle conseguenze del vento forte e del mare agitato”. L’invito è quello di fare attenzione. Tante le segnalazioni anche sui social da parte di chi, anche ironizzando, sostiene che per strada si voli.