Rocio risponde: “Diego darebbe un pugno a qualcuno, adesso parlo io e dico tutto”

Le accuse de Latorre diventano poi più pesanti: “Lo lasciavano tutto il giorno drogato con calmanti e ubriaco e quando Diego voleva decidere o fare qualcosa lo dopavano. Era molto difficile entrare perché Rocìo gestiva tutto. Ha un carattere tremendo. Ha reso la vita impossibile a Dalma e Gianinna, riempiva la testa di Diego”.

Nelle ultime ore, dopo queste pesantesi accuse, è intervenuta Rocìo Oliva che ha voluto rispondere alla giornalista argentina: “Se dovessi parlare starei tutta la notte. Oggi è una settimana che è morto Diego, dobbiamo avere rispetto. Però io continuerò a parlare nel tempo, non è tutto come sembra. Non so dove prendono queste informazioni”.