Il premier Conte nella serata di giovedì ha presentato il nuovo Dpcm con tutti i divieti che ci saranno nel periodo natalizio per evitare assembramenti in strada così come in casa. E’ stato confermato il coprifuoco alle 22, ci sarà il divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e quello tra i comuni per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio.

Controlli nel periodo di Natale

Il governo sta già pianificando un sistema di controlli che verifichi il rispetto di questi divieti. Torneranno i posti di blocco come è accaduto durante la scorsa Pasqua. Presidi delle forze dell’ordine sono previsti sull’intero territorio nazionale, sulle autostrade, nei varchi aeroportuali, ferroviari e nelle stazioni. Saranno predisposti, per le grandi città, controlli con i droni per una verifica più amplia.

A supportare le forze dell’ordine ci sarà anche l’esercito per l’operazione “Strade sicure”. Pare che il Viminale abbia identificato i periodi più sensibili in cui probabilmente i controlli saranno più serrati: il weekend del 20 dicembre la Vigilia di Natale e la notte di Capodanno. Una rete di presidi che dovrà essere il deterrente per evitare che ci sia chi crede di poter aggirare i divieti.