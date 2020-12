0 Facebook Dpcm Natale, quante persone potranno sedersi a tavola: attesa conferenza stampa di Conte Cronaca 3 Dicembre 2020 12:59 Di redazione 2'

Questa sera il premier Conte presenterà il nuovo Dpcm che regolamenterà il periodo delle feste natalizie. Nuove misure necessarie per evitare l’aumento dei contagi nel mese di dicembre. Oltre alle disposizioni che riguardano sposamenti, coprifuoco, aperture di attività commerciali e ristoranti, il governo darà alcune raccomandazioni sul cenone dalla Vigilia e di Capodanno e sul pranzo di Natale.

Regole per pranzi e cene a Natale

Si tratterà solo di raccomandazioni, poiché non si possono effettuare controlli all’interno delle case degli italiani. Moniti che si rivolgono al buon senso dei cittadini per evitare che gli incontri in famiglia diventino focolai. L’invito è organizzare pranzi e cene solo con conviventi. Il governo inizialmente aveva parlato di un massimo di sei persone a tavola, ma pare che abbia ampliato il limite a dieci.

Vietato il cenone di Capodanno negli alberghi

Nella bozza del Dpcm rientra anche il divieto di cenoni di Capodanno all’interno degli alberghi. “Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera”, questa la disposizione contenuta del nuovo provvedimento.

A che ora parla Giuseppe Conte, attesa per la conferenza stampa

Intanto è attesa per questa sera, intorno alle ore 20.20, la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte presenterà il nuovo Dpcm agli italiani con le raccomandazioni per i pranzi e le cene di Natale.