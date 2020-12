0 Facebook Nuovo Dpcm, Conte in diretta: “A Natale l’Italia sarà tutta gialla” La diretta di Giuseppe Conte. Le parole del Presidente del Consiglio durante l'ultima conferenza stampa. Le norme del nuovo Dpcm Politica 3 Dicembre 2020 20:36 Di redazione 2'

Finalmente è stato comunicato il contenuto del tanto atteso Dpcm ‘natalizio’. Il Premier Giuseppe Conte durante l’ultima conferenza stampa ha illustrato le novità contenute nel Decreto. Il periodo considerato è quello che va dal 21 dicembre al 6 gennaio.

La prima novità è che l’Italia sarà tutta gialla. Saranno vietati spostamenti tra regioni, nei giorni festivi anche tra comuni. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 mattino, tranne a capodanno dove la restrizione durerà fino fino alle 7.

La diretta di Giuseppe Conte –

Disposta la quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero e per i turisti che arriveranno in Italia. Chiusi gli impianti sciistici e sospese le crociere. Capitolo scuole: dal 7 gennaio riprenderà la didattica in presenza anche per gli istituti secondari e superiori.

I bar e ristoranti potranno aprire anche a pranzo, nelle zone rosse potrà funzionare solo l’asporto – dalle 5 alle 22 – mentre il delivery resta illimitato. Per quanto riguarda le feste natalizie (pranzi e cene), il Presidente del Consiglio ha raccomandato cautela e prudenza limitando l’incontro ai soli conviventi.

I negozi potranno riaprire il 4 dicembre e restare aperti fino alle 21. Nei centri commerciali – invece – durante i giorni pre festivi saranno aperte solo le attività che in vendita hanno prodotti di prima necessità.