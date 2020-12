0 Facebook Confessione a luci rosse di Maria Teresa Ruta al GFVip: “Ho fatto l’amore in un sarcofago” Spettacolo 3 Dicembre 2020 18:22 Di redazione 2'

Racconti intimi e rivelazioni a luci rosse nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a svelare un suo segreto intimo è stata Maria Teresa Ruta, che mentre chiacchierava con Cristiano Malgioglio si è lasciata andare a una confessione molto spinta.

Cosa ha raccontato Maria Teresa Ruta al GFVip

La Ruta ha raccontato di aver avuto un rapporto intimo all’interno del Museo egizio a Il Cairo all’interno di un sarcofago: “Ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto”.

I coinquilini della casa che erano lì ad ascoltare gli hanno fatto diverse domande a cui lei ha risposto: ” “Lui era nudo e si è tirato giù i pantaloncini. Io avevo un kaftano che fai su e giù”.

A un certo punto è Malgioglio a bloccare la discussione: “Ma dici? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Mi sconvolgi ogni giorno che passa. Hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio conoscere i particolari (…)”.