0 Facebook Europa League, il gol di Mertens non basta: il Napoli pareggia con l’Az Alkmaar Calcio Napoli 3 Dicembre 2020 22:56 Di redazione 2'

AZ Alkmaar e Napoli 1-1 in un incontro della quinta giornata del girone F di Europa League, giocato in Olanda. Il Napoli fallisce la prima opportunita’ per archiviare il girone di Europa League. Dopo la sorprendente sconfitta dell’andata, gli azzurri non vanno oltre l’1-1 (in gol Mertens e Martins Indi) in casa dell’indigesto AZ Alkmaar e rinviano il verdetto all’ultima giornata in programma il prossimo giovedi’.

Al ‘San Paolo’ – che potrebbe diventare ufficialmente lo ‘Stadio Maradona’ – ai partenopei, ancora primi, bastera’ evitare la sconfitta contro la Real Sociedad, indipendentemente dal risultato di Rijeka-AZ, per staccare il pass per i sedicesimi. Gli olandesi bussano alla porta di Ospina dopo dieci secondi con la conclusione di Gudmundsson ma il NAPOLI non resta a guardare e incanala il match su binari favorevoli con la zampata di Mertens.

Il belga fredda al 6′ Bizot con il tocco sotto misura sulla bella palla messa dalla fascia destra da Di Lorenzo. Sotto la fastidiosa pioggia di Alkmaar, il ritmo dell’incontro si abbassa vertiginosamente e, con l’esclusione del pericoloso tiro dal limite di Aboukhlal ben disinnescato da Ospina al 20′, c’e’ poco da segnalare sino al duplice fischio del direttore di gara Buquet.

Il tabellino:

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Midtsjo, De Wit, Koopmeiners, Stengs, Gudmundsson (24′ st Boadu), Aboukhlal (36′ st Karlsson). (55 Reus, 16 Verhulst, 19 Familia-Castillo, 22 Letschert, 27 Leeuwin, 18 Evjen, 24 Reijnders, 14 Druijf). All.: Slot.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (20′ st Mario Rui), Ruiz (12′ st Elmas), Bakayoko, Politano (15′ st Lozano), Zielinski (15′ st Petagna), Insigne, Mertens (20′ st Demme). (1 Meret, 16 Contini, 44 Manolas, 68 Lobotka). All.: Gattuso.

Arbitro: Buquet (Fra).

Reti: 5′ pt Mertens; st 8′ Martins Indi.

Angoli: 9-2 per l’AZ Alkmaar. Recupero: 1′ e 3′.

Ammoniti: Martins Indi, Wijndal e Demme per gioco scorretto.