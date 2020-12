0 Facebook Minacce e insulti tra Diego Jr. e Cruciani prima delle scuse: “Non hai capito un c+++o, trasmissione di m+++a” Minacce e insulti tra Diego Jr. e Cruciani prima delle scuse. L'audio della puntata de La Zanzara in onda su Radio 24 Calcio Napoli 1 Dicembre 2020 20:32 Di redazione 2'

Prima che la quiete arrivasse dopo la tempesta, c’è stato un duro scontro, peggio di un litigio. Del resto è questa la norma per Giuseppe Cruciani e David Parenzo che delle parolacce e delle provocazioni estreme hanno fatto il mantra della loro trasmissione.

Parliamo de La Zanzara in onda su radio 24. La coppia di conduttori sono stati accusati di aver avuto parole poco piacevoli nei confronti di Diego Armando Maradona e dei napoletani. Da qui la rabbia del figlio del Pibe de Oro.

Diego Armando Maradona Junior aveva tuonato in una delle sue storie: “Cruciani e Parenzo pregate per non incrociarmi mai negli studi Mediaset“. Poi la vicenda è stata chiusa così come confermato dai protagonisti.

Ma prima ci sono stati insulti e minacce: “Se minacci, minaccia bene. Non hai nulla da dirmi? Invece hai detto, hai scritto. Hai scritto che, se mi incontri nei corridoi Mediaset, è peggio per me. Non hai capito un ca**! Non ti parlo col c***o? Io parlo come voglio“, ha affermato il giornalista.

Pronta la replica dell’ex calciatore delle giovanili azzurre: “La tua trasmissione di m***a l’ho sentita trenta volte, quelle cose su mio padre le hai dette. Io, invece, a te non ho nulla da dire“. Poi ha continuato Cruciani

“Io non ho detto nulla di quello che mi viene attribuito, quelle frasi su tuo padre non le ho proferite. Era un gioco, uno scherzo. Non ho detto nulla del genere. Comunque, le minacce non sono accettabili: ma cosa minacci?“. Ha poi conclcuso Diego Junior: “Allora prendi un pugno per gioco“.