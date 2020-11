0 Facebook Cruciani indossa la maglia di Maradona: “Alla Juve sarebbe ancora vivo” Calcio Napoli 29 Novembre 2020 10:50 Di redazione 1'

“Lo adoravo come calciatore, mai detto che non si poteva piangere per lui. La frase del cocainomane che mi è stata attribuita non l’ho mai pronunciata, era solo una sorta di sketch radiofonico”. Così parla Giuseppe Cruciani, ai microfoni de la Zanzara su ‘Radio24’, indossando anche la maglia numero 10 di Maradona della stagione 1988.

Durante la trasmissione Cruciani ha anche commentato la frase di Antonio Cabrini ‘Se fosse stato alla Juve Maradona sarebbe ancora vivo” esprimendo la propria idea: “Credo che sia la realtà. Non mi pare una stupidaggine quella di Cabrini. Chiaramente non si può dire col senno di poi, ma la frase di Cabrini mi sembra realtà. Sicuramente in un ambiente differente sarebbe stato diverso…” .