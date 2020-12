0 Facebook Dramma in Campania, la comunità piange per Agnese: aveva solo 32 anni Cronaca 1 Dicembre 2020 20:19 Di redazione 1'

La tragedia ha colpito San Marcellino, comune in provincia di Caserta. La giovane Agnese Abategiovanni è deceduta a soli 32 anni. Come riportato da Teleclub, la donna è stata stroncata da una malattia rivelatasi incurabile.

Dopo una lotta senza fine dove la 32enne ha dimostrato di essere una vera guerriera, è arrivato il triste epilogo. Troppo grandi il dolore e lo sconforto dell’intera comunità. In tanti si sono stretti con solidarietà intorno alla famiglia Abategiovanni.

Numerosi i messaggi di affetto per Agnese, ricordata come una ragazza per bene, in gamba e solare.