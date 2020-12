0 Facebook L’audio della psichiatra di Maradona: “E’ tutto molto sciatto, non mi piace come stanno andando le cose” News 1 Dicembre 2020 16:34 Di redazione 2'

Dopo le conversazioni dei figli, è emerso anche un messaggio audio inviato dalla psichiatra Agustina Cosachov – responsabile della salute mentale di Diego Maradona – e Leopoldo Luque, medico ed amico del campione argentino.

Chi era la psichiatra di Maradona

Dall’audio, riportato dai media argentini, si comprende la disapprovazione da parte della psichiatra di come si stava seguendo la convalescenza dell’ex calciatore. Anche lei, come avevano scritto anche i figli in un gruppo Whatsapp, sosteneva la necessità di un medico generico che stesse al fianco di Maradona.

Cosa è successo quando Maradona è stato dimesso

“Questa Forlini, la donna che hanno messo per aiutare e controllare tutto, è come se non mi volesse passare le informazioni mediche, non voleva che comunicassi con loro per dare un’opinione. Io ero consapevole che se i medici indicavano o suggerivano una cura, era necessario mandare un medico perché lo controllasse e seguisse”.

In una parte di audio, poi, non si dice soddisfatta del ricovero domiciliare: “Avevano detto che sarebbe dovuto essere un ricovero domiciliare serio, ma ora che sono attenzioni personali, tutto molto sciatto, non mi piace come si sono organizzati però va bene se mettono un medico generico”. Quello che emerge dall’audio della dottoressa, così come dai messaggi dei figli, è che potrebbe esserci poca attenzione nel periodo della convalescenza. Tutti aspetti che sono al vaglio della Procura che ha avviato un’indagine per omicidio colposo per la morte di Diego Maradona.