Il medico di Maradona in Procura con l'avvocato: "Non era a capo dell'equipe" News 30 Novembre 2020 14:22

Leopoldo Luque si è presentato in Procura a San Isidro con il suo avvocato. L’amico e medico di Diego Armando Maradona è indagato per omicidio colposo. Intanto gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica dell’ex calciatore, così come il computer, i cellulare e altri documenti di Luque.

Secondo quanto riportato dai media argentini, l’avvocato del medico, Julio Rivas, nega qualsiasi colpa del suo assistito. Rivas ha spiegato che Luque non seguiva il trattamento medico di Maradona. “Luque era un amico di Maradona e circostanzialmente medico. Diego aveva fiducia in lui, ma Luque non dirigeva il trattamento medico. Né era a capo dell’equipe medica”.

Lo stesso Luque in un’intervista in lacrime ha negato qualsiasi tipo di errore, dicendo: “Non c’è stato errore medico. Ho fatto tutto il possibile e anche di più. Non ho nulla da incolpare. Ho amato Diego. Quello che ho fatto è stato per Diego, ho fatto il meglio che potevo. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, per Diego e per la sua famiglia. Ho visto molto le figlie. I fratelli mi adorano”.