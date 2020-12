0 Facebook Al via la lotteria degli scontrini: ecco come partecipare News 1 Dicembre 2020 15:57 Di redazione 2'

L’annunciata Lotteria degli Scontrini parte oggi, 1° dicembre. Una manovra fortemente voluta dal governo per aumentare le transazioni tracciabili e disincentivare pagamenti contanti.

Sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi per ottenere il ‘codice lotteria’, da mostrare agli esercenti al momento dell’acquisto.

Come fare a partecipare

Il primo passo è accedere al sito ufficiale e scegliere nel menu principale la voce “Partecipa Ora”. Basterà a quel punto compilare i seguenti campi: – Codice fiscale – Spuntare la casella inerente all’informativa sulla privacy (GDPR) – Immettere il codice di sicurezza generato automaticamente dal sistema (visivo e audio) Completata la procedura si otterrà un codice a barre da conservare sullo smartphone, altri device, o stampare.

L’apposito codice dovrà essere consegnato alla cassa solo effettuando pagamenti elettronici. Da gennaio, infatti, gli esercenti saranno abilitati alla trasmissione telematica degli scontrini che sarà ricevuta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

I dati della giocata, saranno trasformati in un biglietto. La procedura è digitale e automatica e, quindi, non sarà necessario conservare gli scontrini.

Come riscuotere la vincita

Una volta fatte le estrazioni l’Agenzia delle Dogane comunicherà le vincite via sms e poi via pec o raccomandata. Possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia.

Le estrazioni

Dal 2021 saranno effettuate:

estrazioni settimanali “ordinarie” con sette premi da 5.000 euro ciascuno

estrazioni settimanali “zerocontanti” con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti

estrazioni mensili “ordinarie” con 3 premi da 30.000 euro

estrazioni mensili “zerocontanti” con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Seguiranno le estrazioni annuali: quella “ordinaria” con un premio pari a 1.000.000 di euro e quella “zerocontanti” con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.