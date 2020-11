0 Facebook Morte Maradona, testimoniano le tre figlie: “Papà era molto gonfio, ci hanno mentito” Cronaca 30 Novembre 2020 17:50 Di redazione 2'

Ascoltate in Procura le figlie di Diego Armando Maradona: Dalma, Giannina e Jana. Sono arrivate assieme per fare le loro dichiarazioni nell’ambito dell’indagine per la morte del padre.

La testimonianza delle tre figlie di Diego Maradona

Le tre figlie, secondo quanto riportato dai media argentini, avrebbero fatto dichiarazioni contro il medico del padre Luque, indagato per omicidio colposo. Il pubblico ministero avrebbe chiesto alle figlie come hanno visto Maradona negli ultimi giorni. “Hanno risposto la stessa cosa – racconta il giornalista Ange de Brito – ‘lo abbiamo visto molto gonfio e questo fatto ci ha insospettito. Soprattutto la pancia e le palpebre”. A parlare è anche Dana che è stata la figlia che l’avrebbe visto più spesso negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE: IL RACCONTO DEL FRATELLO DI MARADONA

A porre l’accento sull’importanza del dettaglio del gonfiore è stato il giornalista Martìn Candalaft che ha spiegato: “E’ rilevante perché i pm credono che Maradona negli ultimi giorni possa aver avuto una ritenzione idrica che potrebbe essere stata la causa di problemi al cuore”.

LEGGI ANCHE: PARLA IL MEDICO DI MARADONA

Sembrerebbe, sempre secondo quanto raccontato da Candalaft, che ci sarebbe stata una riunione tra le tre figlie di Maradona e i medici nella Clinica Olivos e che furono date tre opzioni per la cura di Maradona: “Un ricovero volontario, ricovero involontario e ricovero domiciliare”. Le figlie davanti al pm avrebbero ribadito che: “A dare gli ordini rispetto alla cura di nostro padre era Luque. Ci hanno promesso un ricovero domiciliare, ma ci hanno mentito“.