0 Facebook Calciatrice non rispetta il minuto di silenzio per Maradona: “Era un violentatore” Cronaca 30 Novembre 2020 10:18 Di redazione 1'

Stanno facendo scalpore le immagini di una giovane calciatrice seduta di spalle in campo. Tutti in piedi, tranne lei. Che è rimasta seduta nel prepartita della sfida tra Viajes Interrias e Deportivo La Coruna, match amichevole di calcio femminile. La 24enne Paula Dapena si è rifiutata di osservare il minuto di silenzio per la scomparsa di Maradona.

“La data della morte di Maradona coincide con quella della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – ha spiegato l’atleta a Marca – non mi sembra che sia stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime di queste violenze. Se non meritano un minuto di silenzio loro, allora io non sono disposta a osservarlo per ricordare un violentatore”.