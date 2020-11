0 Facebook ‘Caso Campania’, dopo la denuncia Giletti attacca De Luca: “In regione il caos, non può imbavagliarci” Giletti attacca De Luca. il Presidente della Regione Campania attaverso l'Unità di Crisi aveva querelato 'Non è l'Arena' per la puntata di domenica Spettacolo 17 Novembre 2020 11:59 Di redazione 2'

A ‘Non è l’Arena‘ domenica scorsa Massimo Giletti e il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris hanno parlato del ‘caso Campania‘. Non sono state risparmiate dure critiche nei confronti del Governatore della Regione Vincenzo De Luca.

A quest’ultimo sono stati contestati i dati forniti dall’Unità di crisi regionale al Ministero della Salute. Procedimento che ha costretto gli ispettori ministeriale a far luce decretando il cambio di colore per la Campania (così come per altre regioni).

Giletti attacca De Luca

La vicenda ha scatenato la furia dei De Luca. La regione Campania attraverso l’Unità di Crisi ha querelato Giletti e la sua trasmissione per aver fornito informazioni false. Il conduttore ha replicato all’azione legale rilasciando un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

“Mi sembra di percepire che da parte della Regione Campania manchi la disponibilità, o meglio la volontà, al confronto su un tema così importante come la Sanità. Il nostro mestiere è quello di documentare, raccontare e raccogliere testimonianze.

Non abbiamo offeso nessuno, piuttosto abbiamo documentato con immagini dalla Campania una situazione non certo rassicurante. Siamo in democrazia e mi prendo la libertà di esprimere perplessità sul fatto che la Regione metta nero su bianco che in Campania la Asl effettua i tamponi il giorno successivo alla segnalazione del contagio.

Avremmo voluto una replica da parte della Regione presieduta da De Luca. Hanno visto tutti in diretta che provavamo a rintracciare il suo portavoce, ma il telefonino squillava a vuoto. Ecco, avere una replica sarebbe stato utile per chi ci seguiva da casa, avrebbe dato un contributo importante alla discussione.

Abbiamo trasmesso le immagini dell’ospedale del Mare, dove le stanze chiuse della residenza Covid si raccontano da sole. Siamo stati all’ospedale di Giugliano, il caos al pronto soccorso ci è stato raccontato dai pazienti. Si può discutere su tutto, ma in democrazia la percezione del bavaglio è inaccettabile“.