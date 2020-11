0 Facebook Schianto auto-moto a Napoli, Francesco perde la vita a 36 anni: lascia una figlia piccola e la moglie Cronaca 29 Novembre 2020 16:42 Di redazione 1'

Tragico incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato 28 novembre a Napoli. In seguito a uno schianto tra scooter e auto, ha perso la vita un giovane di 36 anni. L’uomo, originario del quartiere Vasto di Napoli, lascia la moglie e una figlia piccola.

Secondo quanto riporta il Riformista, Francesco Rapuano, era in sella al proprio scooter quando si sarebbe scontrato con un’auto. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli, guidati dal Capitano Antonio Muriano. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per il 36enne, morto sul colpo. I soccorritori hanno solo dichiarato il decesso.

Il drammatico impatto è avvenuto in via Nazionale delle Puglie. Si indaga sulla dinamica dello scontro, ma probabilmente la pioggia potrebbe aver causato la perdita del controllo del motoveicolo. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.