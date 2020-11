0 Facebook Morte Maradona, il figlio apprende la notizia in ospedale: “Almeno il rispetto” Calcio Napoli 25 Novembre 2020 19:49 Di Fabiana Coppola 1'

La morte di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino napoletano di adozione, è stata appresa dal figlio in ospedale. Diego è morto a 60 anni a causa di un attacco cardiorespiratorio. Diego Junior si trova ricoverato al Cotugno per il Covid ed ha appreso la notizia dai media secondo quanto riportano testate locali.

Diego Maradona jr dimesso dal Cotugno

Diego Armando Maradona junior subito dopo aver saputo del decesso del padre dai media argentini avrebbe svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in ospedale per uscire il prima possibile ed espresso ai medici la volontà di andare ai funerali in Argentina. Il giovane è stato quindi dimesso dal Cotugno.

La moglie aveva rotto il silenzio sui social chiedendo rispetto per il dolore che stanno attraversando in queste ore: “Avete almeno il rispetto per quello che stiamo passando. Intasare i telefoni non serve a niente. Per favore stiamo metabolizzando la notizia”.

