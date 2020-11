0 Facebook Come sono stati rubati i video a Guendalina Tavassi: “Diverse mail in cui chiedevano accesso al mio account” Spettacolo 25 Novembre 2020 16:22 Di redazione 2'

Guendalina Tavassi dopo aver denunciato l’hackeraggio del suo ICloud, attraverso il quale sono stati diffusi alcuni suoi video intimi in rete, ha raccontato in più sedi cosa l’è accaduto. Prima in varie storie su Instagram assieme al marito, Umberto D’Aponte, ha invitato i suoi tanti followers a cancellare il filmato qualora l’avessero ricevuto.

Cosa è successo a Guendalina Tavassi

Poi in diverse interviste ha spiegato cosa l’è accaduto, dicendo di volerlo fare per essere portavoce di tante vittime che come lei hanno subito episodi simili. La Tavassi a Fanpage ha raccontato cosa deve essere accaduto e come qualcuno sia riuscito ad hackerare il suo cellulare. A trarla in inganno sarebbero state alcune mail in cui l’è stato chiesto di accedere al proprio account perché le avevano derubato le password: “Io mi sono collegata più volte. Potrebbe essere accaduta qualunque cosa (…). Potrebbero avere hackerato il mio telefono così come quello di mio marito. Quei video erano in una cartella di foto nascoste. Non so com’è potuto accadere ma so che si sono sparsi in una maniera così veloce che è impossibile fermarli. Sono arrivata a pensare che spero ce l’abbiano tutti questi video, così che questa situazione termini”.

Video di Guendalina diffusi in rete

La Tavassi ha poi spiegato al sopracitato giornale come è venuta a conoscenza del fatto che alcuni suoi video erano stati diffusi in rete: “Ero a un parco giochi insieme ai miei figli quando mi ha chiamato un’amica da Napoli per avvertirmi. Pensavo fosse uno scherzo (…). Quando mi ha detto che i video erano miei e che erano girati nel mio bagno sono rimasta sconvolta. Contemporaneamente mi ha chiamato mio marito. Urlava, era sconvolto, lo aveva avvisato sua sorella. Apro Instagram e mi accorgo che ero stata bombardata dai messaggi dei miei follower che mi stavano avvisando”.

Guendalina si è detta molto preoccupata soprattutto per la famiglia, per la figlia adolescente e la nonna: “Gaia, poverina, mi ha detto ‘Mamma, amore, non mi interessa. Sono tue cose personali. Tirati su, sei una leonessa’”.