Lutto ad Aversa, addio a Mario Adorato fratello della cantante neomelodica Valentina Ok
Cronaca 25 Novembre 2020

Lutto ad Aversa, dove è venuto a mancare Mario Adorato, fratello della cantante neomelodica Valentina Ok. L’uomo aveva 66 anni era analista presso il laboratorio Galdieri della zona.

Mario era il fratello della cantante neomelodica Valentina Ok, conosciuta nel mondo dello spettacolo e della tv napoletana, deceduta purtroppo anch’ella nel 2014 per un brutto male. Ancora un immenso dolore per la famiglia Adorato. Mario, stimato professionista, era molto conosciuto in città. Lascia la moglie Rosaria Galatola e i figli Enzo, Daniela e Tonia.

In queste ore sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio sui social: “Mario Adorato il virus non fermerà il nostro affetto per te e anche se non siamo li presenti per l ultimo saluto. Sarai tu ad essere qui sempre nei nostri cuori”, scrive Giovanna.

LE PAROLE DELLA SORELLA

“Mio fratello Mario lavorava in studio da Galdieri, noto laboratorio di analisi, ed era conosciuto da tutti, amato e stimato in quanto analista e tecnico di laboratorio. Lo abbiamo perso in soli 21 giorni per questo maledettissimo, che ce lo ha strappato via. Non soffriva di patologie pregresse, era una roccia” – ha detto sua sorella Giuseppina Amato – “Siete ancora convinti che il Covid non esista? Mario era un dottore analista, e facendo tamponi si è ammalato. Si è ammalato facendo del bene”.