Guendalina Tavassi disperata dopo l'hackeraggio del cellulare: "Sono preoccupata per la mia famiglia" Spettacolo 25 Novembre 2020

Non è un momento facile per Guendalina Tavassi, da quando il suo cellulare è stato hackerato e i suoi video intimi sono finiti in rete, l’ex gieffina sta vivendo un incubo. Non appena ha fatto la brutta scoperta, ha subito denunciato alle forze dell’ordine l’accaduto e invitato i suoi followers, attraverso diverse dirette Instagram, a cancellare il filmato qualora l’avessero ricevuto.

Cosa ha detto Guendalina Tavassi da Barbara D’Urso

Un appello accorato, appellandosi al buon senso delle persone, per evitare che questi video intimi continuino a girare in rete. La Tavassi ha raccontato l’episodio di cui è stata vittima in diretta a Pomeriggio 5, per dare voce a chi come lei è stata vittima di una simile violazione: “Chi è riuscito a fare questa cosa schifosa si deve vergognare, violando la mia privacy e la mia vita personale. Queste persone devono pagare per tutto questo. Ho voluto fare questa cosa con te, Barbara, per dare voce a queste tragedie, a questi reati”.

Guendalina ha spiegato che non sta vivendo un momento facile e che è molto preoccupata in primis per la sua famiglia: “Ho passato giornate migliori – ha raccontato l’ex gieffina alla d’Urso – ti posso assicurare che mi sento malissimo, è una cosa bruttissima. Non solo mi sento violata, hanno derubato la mia privacy, la mia vita intima. Non tanto per me, sono preoccupata per la mia famiglia. Sono preoccupata soprattutto per i miei figli, la più grande in primis, e mia nonna che non sta bene. Nonna ti volevo solo dire che non ho fatto nulla di male, sono cose private tra marito e moglie. Queste persone devono pagare per quello che hanno fatto, ho voluto portare avanti questa cosa, parlare pubblicamente nella tua trasmissione, per sensibilizzare su questi tipi di reati”. La Tavassi ha ricevuto molte attestazioni di solidarietà.