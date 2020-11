0 Facebook Tragedia a Palermo, bimba di 10 anni batte la testa a scuola e muore sul colpo Cronaca 25 Novembre 2020 16:37 Di redazione 2'

Tragedia a Palermo, dove una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica. È accaduto nella scuola Vittorio Emanuele Orlando di via Lussembrugo a Palermo. La bambina, che frequentava la prima media, sarebbe morta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, stava facendo educazione fisica quando per cause da accertare è scivolata ed è caduta all’indietro sbattendo la testa. Sul tragico incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo. I primi a tentare di rianimare l’alunna sono stati gli insegnanti. Subito la dirigente ha chiamato i sanitari del 118, ma per la bimba , che frequentava la prima media, non c’e’ stato nulla da fare. I militari stanno cercando di ricostruire quanto successo e stanno sentendo i professori e la dirigente scolastica.

LE PAROLE DI AZZOLINA

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime “profondo cordoglio e dolore” per la tragedia avvenuta stamattina nella scuola di Palermo. La Ministra esprime anche la “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.

IL SINDACO ORLANDO

“Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo d’interpretare i sentimenti non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell’esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni”. Lo dice il sindaco di PALERMO, Leoluca Orlando, dopo la morte della bimba di 10 anni, deceduta a scuola dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica.