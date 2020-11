0 Facebook Cosa è successo a Pomeriggio 5, lite furiosa: “Burina”. L’intervento di Barbara D’Urso Spettacolo 24 Novembre 2020 20:26 Di redazione 2'

Momenti di tensione durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Uno degli argomenti principali è stato il Grande Fratello Vip e ciò che accade nella casa più spiata d’Italia. Presenti nel salotto televisivo di Barbara D’Urso: Valentina Vezzali, Gennaro Lillio, Myriam Catania, Martina Nasoni e un amico di Selvaggia Roma, Tony Aglianò.

Lite a Pomeriggio 5

Ed è proprio l’amico dell’ex concorrente di Temptation Island che si è scagliato contro Martina Nasoni, criticandola pesantemente in diretta: “Sei una burina di periferia. Non fai altro che dire parolacce contro Selvaggia Roma nelle tue stories, sei gelosa perché in tre giorni si è parlato più di lei che di te in tutto il tuo Gf”.

Parole che non sono assolutamente piaciute a Barbara D’Urso, che è immediatamente intervenuta: “Questo non te lo permetto, Martina ha avuto un comportamento diametralmente opposto a quello di Selvaggia e ha vinto il mio Gf perché era amata dalla gente”. Poi Martina ha tuonato: “Io sono come la contessa De Blanck, se un vaff*** te lo devo dire, te lo dico”. Parolaccia che però non è piaciuta alla D’Urso che ha ribadito: “No Martina, qui queste parole non si dicono”.