0 Facebook Coronavirus, muore ragazzino di 14 anni a Modena: aveva patologie gravi Cronaca 24 Novembre 2020 20:54 Di redazione 2'

Dramma a Modena, un ragazzino di 14 anni ha perso la vita dopo aver contratto il Coronavirus. E’ la vittima più giovane dell’Emilia Romagna dall’inizio della pandemia.

Vittima più giovane in Emilia Romagna

Il quattordicenne soffriva da tempo di patologie gravi e pregresse e il Covid-19 ha provocato un peggioramento delle sue condizioni di salute. Una notizia che ha gettato la comunità nello sconforto.

Bollettino Coronavirus in Italia

Intanto continua a salire il numero di decessi in Italia. Sono 23.232 i nuovi casi da Coronavirus su 188.659 tamponi processati (ieri erano 148.945). Resta alto il numero delle vittime con 853 morti (ieri 630) che porta il totale da inizio emergenza a 51.306. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.816 (+6 da ieri). Le persone guarite sono 605.330 (+20.837) mentre quelle attualmente positive sono 798.386 (+1.537). Sono i dati resi noti dal Ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni colpite in testa troviamo la Lombardia con 4.886 nuovi contagiati, a seguire il Lazio con 2.509, l’Emilia Romagna con 2.501, il Veneto con 2.194, il Piemonte con 2.070. Le altre regioni sono sotto quota 2.000 mentre il Molise (71) registra il più basso numero di nuovi casi.