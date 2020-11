0 Facebook Stupro Genovese, bufera sui tweet di Feltri: “La ragazza tre volte a casa sua, cosa si aspetta?” News 24 Novembre 2020 19:56 Di redazione 2'

Stanno generando un’accesa polemica gli ultimi tweet di Vittorio Feltri che commentano la vicenda di Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di stupro e sequestro di persona nei confronti di una ragazza di diciotto anni che aveva partecipato a una festa nel suo loft di Milano.

Cosa ha detto Vittorio Feltri sul caso Genovese

Un’accusa pesante di cui si sta dibattendo in molti programmi televisivi e non solo. A commentare la vicenda è stato anche Feltri, noto per i suoi tweet pungenti. Le parole utilizzate dal giornalista sui social, però, sono state attaccate da molti utenti che hanno criticato il direttore di Libero per i toni utilizzati.

Feltri ha scritto: “Quando vengo attaccato con livore dagli sciocchi sono molto contento. Significa che ho ragione. Lo stupratore è sempre un delinquente, ma chi lo frequenta non fa una cosa buona. Il vero problema è la droga. Statene alla larga”. Poi: “Se una ragazza va tre volte a casa e nella camera da letto di un drogato maniaco sessuale cosa si aspetta? Il premio della bontà ?”. E ancora: “Genovese giustamente andrà in galera, la ragazza però non va sull’altare, non lo merita”.

Tutte parole, quelle di Feltri, che a molti sono apparse come un attacco alla giovane che avrebbe vissuto un vero e proprio incubo nell’appartamento di Genovese. Quasi come se volesse intendere che la colpa in certi casi sia a metà. Parole che sono state attaccate da più fronti, soprattutto perché espresse alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne.

Il tweet di Vittorio Feltri