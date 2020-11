0 Facebook Furiosa lite in diretta, Barbara D’Urso interviene e volano paroloni: “Sei una capra” Spettacolo 19 Novembre 2020 13:03 Di redazione 1'

Lite furiosa lo scorso pomeriggio in diretta da Barbara D’Urso. Protagonisti del momento trash sono stati Soleil Sorge e Alex Fiumara. Gli ospiti della conduttrice sono sempre sopra le righe, ma questa volta sono volati insulti pesanti.

Momenti di tensione in diretta su Canale 5, durante lo spazio dedicato al gossip. Fiumara ha accusato Soleil di aver chiamato lei i fotografi per essere paparazzata con Andrea Iannone. Lei ha negato dicendo di non averne bisogno. La discussione si è così accesa e quando Soleil ha preso la parola, lui ha provato a interromperla. A quel punto l’ex corteggiatrice ha sentenziato: “Ignorante”. Lui ha replica: “Capra”.

Per abbassare i toni del litigio è intervenuta Barbara D’Urso che ha detto di abbassare i toni ai suoi ospiti per poter proseguire lo show.