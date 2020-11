0 Facebook Riapertura scuole in Campania ancora in forse, l’Unità di Crisi: “Bisogna capire se misure funzionano” Cronaca 20 Novembre 2020 12:15 Di redazione 2'

E’ in attesa di verifica la possibilità di riaprire le scuole in Campania in modo graduale, come previsto dall’ordinanza numero 90. A dirlo è un membro dell’Unità di Crisi, Roberta Santaniello.

Quando si decide se le scuole riaprono in Campania?

Ai microfoni di Radio Crc ha spiegato che bisognerà capire se ci siano le condizioni per una riapertura: “Domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riapertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure”.

La Santaniello ha sottolineato che i nonostante la curva dei contagi dia uno spiraglio, i casi positivi restano comunque alti: “I numeri sono quelli che trasmettiamo ogni giorno e la curva sembra dare qualche piccolo spiraglio, anche se sono ancora alti con oltre 3mila contagi. Un minimo di arresto c’è stato ma la presenza del virus è evidente nella nostra popolazione regionale. Resta altissima la soglia di guardia”.

Per quanto riguarda, invece, la riapertura delle scuole il prossimo 24 novembre – infanzia e la prima della primaria – il membro dell’Unità di Crisi ha anticipato che si dovrà decidere se prorogare ulteriormente la decisione: “L”idea era quella di aprire uno screening a tutti bambini organizzando anche un numero verde con interfaccia per i cittadini. Oggi c’è una maggiore paura delle mamme per la presenza in aula e domani come Unità di Crisi si deciderà una eventuale proroga per la riapertura”.

Dunque, come spiegato nell’ordinanza “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania”, la decisione dipenderà dall’analisi dei dati.