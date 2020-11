0 Facebook Esplosione in un appartamento di Scampia, per fortuna non ci sono feriti Esplosione in un appartamento di Scampia. Il boato e la paura dei residenti. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco Cronaca 20 Novembre 2020 12:27 Di redazione 1'

Esplosione in un appartamento a Napoli, per fortuna senza conseguenze. Il fatto e’ accaduto al terzo piano di un edificio in piazza Libertà nel quartiere di Scampia. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la deflagrazione che si e’ generata in un’abitazione e’ dovuta a un malfunzionamento di una bombola a gas. Non ci sono feriti. La palazzina e’ stata messa in sicurezza. Procedono le verifiche di agibilità.