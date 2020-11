0 Facebook Incidente sulla Circumvallazione, scontro tra camion e furgone: 29enne muore carbonizzato Cronaca 20 Novembre 2020 12:01 Di redazione 2'

Tragico incidente questa mattina sulla Circumvallazione esterna in direzione Napoli. Uno scontro tra un camion e un furgone è avvenuto all’altezza dei comuni di Casoria e Casalnuovo. Drammatico il bilancio, un ragazzo di 29 anni, originario di Casalnuovo, è morto carbonizzato. La notizia è stata riportata da Teleclub Italia.

Incidente sulla Circumvallazione, c’è una vittima

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 08 di questo venerdì mattina. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento avvenuto probabilmente a causa del manto stradale bagnato. Dopo lo schianto, il furgone più piccolo ha preso fuoco. Il conducente purtroppo è rimasto intrappolato nelle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. In seguito gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane vittima, morta a causa delle gravi ustioni riportate. Giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Volla che hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno accertare eventuali responsabilità. Il traffico in direzione Napoli ha subito dei rallentamenti.