Com’era stato anticipato nella giornata di sabato, Vincenzo De Luca ha deciso quando riapriranno le scuole in Campania e l’ha ufficializzato firmando l’ordinanza numero 90. Nel documento si ribadisce la sospensione della didattica in presenza per tutti i gradi scolastici poiché con il passaggio alla zona rossa, l’ultimo Dpcm preverrebbe l’apertura dell’infanzia, della primaria e della prima media, ma si chiarisce anche quando si procederà alla graduale riapertura.

Riapertura infanzia e prima della primaria in Campania

Sono, infatti, indicate due date differenti. Al punto 1.1 dell’ordinanza campana si prevede la riapertura dell’infanzia e della prima della primaria (prima elementare) il prossimo 24 novembre con la specifica che “è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi”.

Riapertura altre classi della primaria e prima della secondaria in Campania

Al punto 1.2, invece, è indicata la riapertura delle restanti classi della primaria (seconda, terza, quarta e quinta elementare) e della prima della secondaria di I grado (prima media), nonché delle attività laboratoriali. Per questi gradi la ripresa della didattica in presenza è prevista per il 30 novembre “compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio” e con l’organizzazione del predetto screening da parte della ASL.