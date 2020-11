0 Facebook Donna muore al Cardarelli, gli audio sconcertanti ai familiari: “Ho paura, non mi assistono” Cronaca 19 Novembre 2020 23:35 Di redazione 2'

Un’altra vittima al Cardarelli di Napoli, probabilmente uccisa dal Covid, ma sicuramente finita in un modo non accettabile. il ricovero il 2 novembre, il decesso dopo 10 giorni, le cause ancora sconosciute.

E’ Il Mattino a riportare la storia di una donna di 45 anni, dializzata ma in buone condizioni di salute. Dopo qualche giorno di ricovero presso l’ospedale di Napoli, le condizioni si aggravano fino alla necessità del trasferimento nel reparto di terapia pre intensiva, poi in terapia intensiva, fino al 12 novembre, il giorno della morte.

La famiglia chiede giustizia e ha denunciato tutto attraverso un avvocato. Un esposto contenente gli audio che la donna avrebbe mandato alla sorella e agli altri parenti, quando le sue condizioni di salute si sono fatte via via sempre più gravi: “Ho paura, non mi assistono, portatemi una cardio aspirina”.

Casi disperati quelli che stanno emergendo sul Cardarelli. Prima la morte di Giuseppe Cantalupo, per la quale il nosocomio è sotto inchiesta per abbandono di incapace e omicidio colposo, poi la morte dell’ottantenne Nicola Acampora, a sua volta filmato su una barella del Cardarelli nello stesso video che raccontava la fine di Giuseppe Cantalupo infine quella della 45enne.