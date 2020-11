0 Facebook Dramma ad Afragola, 39enne colto da un malore si accascia al suolo e muore Cronaca 19 Novembre 2020 21:03 Di redazione 1'

Dramma ad Afragola. Un giovane di 39 anni della Croce Rossa Italiana è deceduto in seguito ad un malore che gli è stato fatale.

Dramma ad Afragola, 39enne colto da un malore si accascia al suolo e muore

L’uomo era all’interno del furgone della Croce Rossa quando ha accusato un forte dolore al petto, è sceso dalla vettura ma dopo pochi metri si è accasciato al suolo. L’operatore lavorava per l’Aias ed era in giro per effettuare alcune terapie.

Sul posto sono giunti i carabinieri e gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso. Ancora non si conosce l’identità della vittima.