0 Facebook Gerry Scotti torna a casa dopo il ricovero a causa del Covid19 Cronaca 17 Novembre 2020 21:47 Di redazione 2'

Gerry Scotti sta bene ed è tornato a casa. In questi giorni c’è stata grande apprensione per lo stato di salute del conduttore, che positivo al Covid, era stato ricoverato a causa di un’aggravarsi dei sintomi. “Sono stato in ospedale 13 giorni“, ha rivelato Gerry.

Gerry Scotti torna a casa dopo il ricovero e racconta la sua esperienza con il Covid19

Dopo giorni di silenzio, il presentatore Mediaset ha deciso di raccontare la sua esperienza. Il 26 ottobre scorso aveva annunciato attraverso un messaggio sui suoi canali social di essere risultato positivo al Covid: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Il ricovero

Dopo alcuni giorni si viene a sapere che Gerry Scotti era stato ricoverato. “Vivo e scalciante – ha dichiarato il conduttore ai microfoni di Deejay chiama Italia, il programma condotto da Linus e Nicola Savino -. Tutti sperano di non prenderlo, quando poi lo prendi, speri che sia un di quelle forme per cui te la cavi con una Tachipirina. Ma quando ti accorgi che il sistema casalingo non basta, allora devi andare da quelli che hanno la pratica. E la pratica se la sono fatta questi ragazzi in questi mesi. Non ti devi spaventare“.

La ripresa e il ritorno a casa

“Gli ultimi tre – ha proseguito – li hanno definiti di ‘svezzamento’, nel senso che uno poi deve imparare a tornare a camminare, a mangiare, a muoversi…la vita normale insomma”.

“Ero in un’anticamera della terapia intensiva. Non ero né nella stanza normale né nella terapia intensiva vera e propria, sono stato lì 36 ore e mi sono bastate”, ha spiegato. Il brutto momento per Gerry Scotti è fortunatamente passato, adesso non vede l’ora di tornare alla conduzione delle sue trasmissioni.