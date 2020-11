0 Facebook Paura per Gerry Scotti, il conduttore ricoverato in terapia intensiva per Covid Cronaca 10 Novembre 2020 23:06 Di redazione 1'

Paura per Gerry Scotti, ricoverato in terapia intensiva. Il 26 ottobre il conduttore di Chi vuol essere milionario aveva annunciato attraverso un messaggio sui suoi canali social di essere risultato positivo al Covid: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Paura per Gerry Scotti, il conduttore ricoverato in terapia intensiva per Covid

Secondo quanto riporta Tpi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per una decina di giorni in seguito ad un aggravarsi delle suo condizioni. Gerry infatti presentava negli ultimi giorni evidenti difficoltà respiratorie.

Poco fa la notizia di un suo miglioramento. Gerry Scotti starebbe sarebbe stato trasferito in un altro reparto.