Elseid Hysaj positivo al Covid, brutte notizie per il Napoli
Calcio Napoli 17 Novembre 2020

Elseid Hysaj positivo. Al momento il giocatore è in isolamento in Albania. La positivita’ emersa in seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della nazionale albanese e’ emersa la positivita’ al Covid-19 di Elseid Hysaj.

Lo rende noto il Napoli. Il calciatore osservera’ il periodo di isolamento in Albania. Hysaj ha giocato nei giorni scorsi I match con l’Albania in amichevole contro il Kosovo e in Nations League Coburn il Kazakistan.