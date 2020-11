0 Facebook Corona su Belen Rodriguez: “Se ami non potresti fare quello, come le foto alle Maldive” Spettacolo 16 Novembre 2020 18:06 Di redazione 2'

Fabrizio Corona negli ultimi tempi primeggia su settimanali, giornali, tabloid di gossip e in programmi tv. Per l’occasione della presentazione del suo ultimo libro, l’ex re dei paparazzi sta rilasciando diverse interviste. In una al Corriere della Sera tra i tanti argomenti ha parlato anche di Belen Rodriguez e Nina Moric.

L’ex re dei paparazzi in un’analisi degli affetti della sua vita, oltre a ricordare il figlio Carlos Maria e la madre – rimasta per lui sempre un punto di riferimento – ha parlato di Nina e Belen. Due donne che all’apparenza sarebbero state i due grandi amori della sua vita, ma che Corona dice di non aver mai amato fino in fondo.

Corona parla delle foto alla Maldive con Belen

“Sono progetti anche gli amori. Confondi le cose. Ti innamori degli altri che si innamorano della tua storia. Io, più Belén Rodriguez o Nina Moric diventavano famose, più le amavo. Ma ora so che non era vero amore. Se ami, non potresti fare quello che fai alle persone con cui stai”. E proprio nello spiegare quello che ha provato per la show girl argentina e la modella croata, a raccontato cosa è accaduto davvero con le famoso foto scattate alle Maldive, in cui lui e Belen sono stati immortalati mentre consumavano un rapporto intimo. “Tipo ho venduto le foto di me e Belén che facevamo l’amore alle Maldive e ho finto di cercare, disperato, chi aveva osato scattarle”.