0 Facebook Cosa ha Carlos Corona, la presenza di Michelangelo e la preoccupazione del padre Spettacolo 21 Ottobre 2020 16:40 Di redazione 2'

Carlos Corona starebbe attraversando un periodo poco sereno. Questo è quanto raccontato dal padre domenica sera durante Live Non è la D’Urso, spiegando che il figlio “sta male”. Non ha voluto specificare di cosa si trattasse, dicendo alla D’Urso che non era il caso scendere nei particolari. Poi c’è stato il video pubblicato da Nina Moric, in cui si vede il diciottenne dire al padre di voler andar via da casa sua e di allontanarsi da questo mondo.

Chi è Michelangelo, la persona di cui parla Caros

Sia Corona dalla D’Urso che Carlos nella video-chiamata hanno parlato di Michelangelo, una nuova amicizia del ragazzo che non sarebbe gradita dal padre. A giudicare dal filmato pubblicato dalla Moric, lei non saprebbe nemmeno di chi si tratta. Eppure è una persona che starebbe molto a cuore a Carlos, di cui lui si fiderebbe a tal punto da voler andare via con lui, lontano dal mondo del padre.

Cosa ha Carlos Corona

Per Corona questa persona sarebbe “un satanista“, per Carlos “un amico che l’ha aiutato a vedere la verità”. Dell’identità di questo Michelangelo si sa poco, solo quello che padre e figlio hanno detto in diverse occasioni. L’ex re dei paparazzi, però, dice di essere molto preoccupato per il figlio e di volerlo allontanare da questa persona. Intanto negli ultimi tempi sono venuti alla luce alcuni problemi che avrebbe Carlos.

Lo stesso Corona, durante la diretta con la D’Urso, ha detto che il figlio è in cura da un terapeuta. In quell’occasione ha raccontato di aver visto Carlos con la bava alla bocca dopo che aveva parlato al telefono con Michelangelo, che, secondo Corona, gli avrebbe più detto che il padre è il male. Il ragazzo nel video avrebbe detto di prendere dei farmaci. Tutte dichiarazioni che lascerebbero pensare a un grande malessere del ragazzo, motivo per cui in molti si sono accaniti contro Fabrizio e Nina, accusandogli di aver strumentalizzato i problemi del figlio.