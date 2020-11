0 Facebook Fabrizio Corona a Non è l’Arena svela retroscena sulla Gregoraci e Briatore, Giletti: “Io mi dissocio” Spettacolo 16 Novembre 2020 10:06 Di redazione 2'

Fabrizio Corona ne ha per tutti. Ospite a Non è l’Arena per presentare il suo ultimo libro “Come ho inventato l’Italia” ha ripercorso le sue vicissitudini giudiziarie, il suo percorso di vita e il suo cambiamento.

Corona ospite di Giletti

Nel corso dell’intervista con Massimo Giletti si è toccato anche l’argomento Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, nello specifico si è parto del loro presunto contratto. L’ex re dei paparazzi ha sempre detto di essere stato lui a presentare la show girl al noto imprenditore.

Cosa ha detto Corona sulla relazione tra la Gregoraci e Briatore

Così Giletti gli ha chiesto se fosse vero e a questa domanda Corona ha risposto svelando un retroscena: “Massimo, Briatore non è un esempio, uno che parla dei problemi economici in Italia e poi non paga le tasse in Italia non è un esempio, ma rappresenta l’essenza del mio libro. Elisabetta Gregoraci aveva un contratto scritto e firmato, che conosco benissimo, con Matteo Cambi ( fondatore del marchio Guru ndr.), poi lui sparì all’improvviso. Elisabetta era disperata e incontro Briatore in un hotel di Milano, si sono consciuti, poi lui fu colpito da un brutto male e lei gli è stato molto vicino”.

Parole molto forti da cui il conduttore si è voluto immediatamente dissociare “Te ne prendi tutte le responsabilità”.