0 Facebook De Luca ospite da Fazio a Che tempo che fa demolisce De Magistris: “Chi è una nullità resta una nullità” News 15 Novembre 2020 21:09 Di redazione 3'

Vincenzo De Luca è stato nuovamente ospite del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Argomento della serata il passaggio della Campania in zona rossa e i numerosi attacchi del governatore sferrati durante l’ultima diretta del venerdì, così come del video dell’ospedale Cardarelli.

Cosa ha detto De Luca da Fabio Fazio

“Avevo proposto di mettere zona rossa in tutta Italia dal mese di ottobre, e’ arrivata questa decisione per la Campania dopo le immagini di domenica scorsa del lungomare di Napoli fuori controllo“. Si tratta di “una decisione che ha lasciato zone d’ombra”. Infatti “eravamo zona gialla martedì e nel giro di 72 ore siamo arrivati in zona rossa: niente di sconvolgente, ma sarebbe bene che il ministero della Salute dicesse che cosa e’ cambiato in 72 ore”, inizia così l’intervento di De Luca su Rai3.

LEGGI ANCHE: IPOTESI DECRETO NATALE

Fazio ha chiesto al presidente della Campania cosa avesse da dire sulle immagini che arrivano dalla Sanità campana: “Qual è la reale situazione in Campania?”. “Devo ricordare che un uomo è morto in un ospedale di Milano. E’ indegno ed animalesco girare un video di una persona deceduta in un bagno. (…) La sofferenza nei pronti soccorsi c’è, ma non mi pare che sia nulla di sconvolgente. Allora prima che anche quest’immagine diventi un’altra occasione di sciacallaggio della Campania è bene ricordare che noi stiamo combattendo a mani nude“.

LEGGI ANCHE: IL BOLLETTINO CAMPANO DI QUESTA DOMENICA

Il governatore poi è partito all’attacco: “Mi è capitato di sentire parlare gente che fino ad ora non ha fatto niente e noi la prima ordinanza l’abbiamo fatta a maggio (…)”. Fazio ha poi parlato dei continui scambi di accuse che ci sono tra le regioni e il Governo. De Luca ha chiesto spiegazioni sul perché un mese prima c’era tutto quest’ottimismo: “Mi hanno crocifisso quando ho chiuso le scuole“. “Se abbiamo ministri del Governo che si mettono a fare sciacallaggio – dice De Luca – credo che il presidente del Consiglio abbia il dovere di non fare il cardinale di curia, ma richiami i ministri”. Poi ha continuato: “In Italia c’è ancora razzismo meridionale, c’è da colpire un uomo che non partecipa alla corporazione”.

L’attacco di De Luca a Di Maio e De Magistris

“Imputare a Di Maio – risponde Fazio – il razzismo, essendo lui campano, è un po’ complicato, essendo lei parte del partito che è alla maggioranza”. “Questo è uno dei problemi – dice De Luca – Di Maio ha detto cose ignobili e il presidente del Consiglio deve intervenire, questo non è tollerabile. A Napoli c’è qualche amministratore che ha dato una mano per alimentare la campagna di sciacallaggio, è stato 102 volte in tv da fine settembre, ma perché non pensare a lavorare per garantire la serenità della sua comunità”.

“Come si fa dunque a gestire questa situazione senza collaborazione?”, chiede Fazio. “E’ molto semplice, la Campania ha lavorato poi c’è chi non ha fatto niente. Non faccio nomi per non fare pubblicità. Ci sono delle nullità che pensano di farsi pubblicità litigando con me, chi è una nullità nullità rimane“. Il governatore campano ha concluso il suo intervento recitando una poesia e poi al conduttore ha detto: “Io sono un uomo libero”.

CLICCA QUI, per vedere il video dell’intervento di De Luca