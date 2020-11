0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, aumentano i nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 15 Novembre 2020 18:33 Di redazione 1'

Sono circa 200 in piu’ rispetto ieri i nuovi casi di Covid in Campania in 24 ore, con 3.771 positivi (di cui 3.214 asintomatici e 557 sintomatici) su 24.948 tamponi, circa 4mila in meno rispetto ieri.

Bollettino Coronavirus in Campania

Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della Regione e porta il totale positivi a 111.187 e quello dei tamponi a 1.267.192 dall’inizio della pandemia. Sono 35 i decessi registrati dal 30 ottobre a ieri, con il totale che sale a 1.029. I nuovi guariti sono 725, e il totale e’ 21.901.

Su i 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 194: mentre rispetto ai 3.160 posti letto di degenza tra ospedalta’ Covid e privati, sono occupati 2.224.