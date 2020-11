0 Facebook Un’infermiera di Palermo risponde ad Angela da Mondello: “U’ coviddi c’è” Spettacolo 14 Novembre 2020 15:28 Di redazione 3'

Dopo la bufera per il videoclip, arriva anche questa. Un’infermiera palermitana ha trovato un modo originale per inviare un messaggio ad Angela Chianello. Meglio nota come miss Coviddi, è diventata famosa per una risposta data in tv quest’estate dalla spiaggia di Mondello: “Non ce n’è Coviddi”.

Il messaggio di un’infermiera per Angela da Mondello

Poi è iniziato l’iter classico per farsi largo nel mondo dello spettacolo: ospitate in tv, interviste e adesso è arrivata anche una canzone con tanto di videoclip. Le immagini del filmato di Angela da Mondello hanno fatto subito il giro del web, scatenando un’accesa polemica per il comportamento di miss Covidd, ritenuto da molti poco rispettoso nei confronti dell’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia.

Il videoclip di Angela Mondello non è passato inosservato nemmeno a un’infermiera di Palermo in prima linea nella lotta contro il Covid-19. La donna ha deciso di inviare un messaggio originale a miss Coviddi, scrivendolo sulla sua tuta protettiva: “Per Angela da Mondello, u’ coviddi c’è“. Il fidanzato ha scelto di inviare la foto a Repubblica, esprimendo tutto il suo disappunto rispetto al comportamento della Chianello:

Sono un ragazzo di Palermo e come tanti palermitani e non, sono disgustato prima dall’intervista fatta alla ormai famosa Angela da Mondello, e ancora di più dal video che sta impazzando su Youtube dove la famigerata Angela, dopo avere pianto da Barbara D’Urso, ha pensato bene di fare un video per continuare questa sua disinformazione frutto, spero, di sola ignoranza. Questo video mi ha particolarmente sdegnato perchè è uno schiaffo a tutte le persone che stanno soffrendo, che sono morte e a tutte quelle persone come medici, infermieri, oss e il personale sanitario tutto, che ogni giorno combatte contro questa malattia che è stata da troppi sottovalutata e addirittura ignorata a discapito di chi oggi per questa malattia non c’è più. Per questo invio questa foto che questa notte, una delle tantissime notti passate dentro il reparto covid, la mia fidanzata si è fatta scattare. A parer mio dovremmo prendere esempio da queste persone, che lottano sempre ed ogni giorno una guerra che sta lasciando segni nei loro volti e nei loro cuori, ma che affrontano ogni giorno anche con un sorriso e con piccoli gesti come questi. Grazie per la disponibilità. (Andrea Riina)