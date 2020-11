0 Facebook La canzone di miss Coviddi, guai con la Polizia per Angela da Mondello: “Scherzi sui morti” News 9 Novembre 2020 17:40 Di redazione 3'

E’ di nuovo bufera su Angela da Mondello, la signora meglio conosciuta con il nome di miss Coviddi ha girato un videoclip della sua prima canzone “Non ce n’è, non ce n’è”. Video che non aveva alcuna autorizzazione, tant’è che la donna è stata convocata in commissariato e il filmato è finito in Procura.

La canzone di Angela da Mondello

Dopo l’inaspettata attenzione che Angela Chianello ha ricevuto, raggiungendo 172mila followers, miss Coviddi è stata più volte ospite da Barbara D’Urso. Aveva fatto anche qualche passo indietro, al principio della seconda ondata aveva inviato un messaggio ai suoi ‘seguaci’ dicendo che bisognava fare attenzione e che il Coronavirus esiste.

Ma adesso miss Coviddi è finita di nuovo nella bufera con la sua prima canzone. Angela ha girato il videoclip domenica mattina e ha documentato il tutto sul suo seguitissimo profilo Facebook. Vestita tutta di pailettes ha cantato e ballato le frasi che l’hanno resa famosa: “Non ce n’è” e “Buongiorno da Mondello”. Nel video, in cui la star è all’interno di una limousine, ringrazia Barbara D’Urso e il suo agente Lele Mora, ha scelto di chiedere aiuto a lui per scalare le vette del successo.

Nelle immagini pubblicate si vede la donna e le persone con lei senza mascherine. Immediata la bufera sui social da parte di chi l’ha attaccata per il comportamento irrispettoso non solo nei confronti delle normative anti-Covid, ma anche delle tante vittime di questo male invisibile. “Giochi con i morti“, “Non hai rispetto di nulla”, queste e tante altre parole contro miss Coviddi.

Cosa è successo ad Angela da Mondello

Sulla vicenda è intervenuta anche la Polizia. Angela è tata denunciata per avere realizzato un video su un’area demaniale marittima in concessione nella borgata di Mondello. La donna, di 41 anni, e’ indagata insieme con il suo ‘web manager’: avrebbe occupato l’area “abusivamente e arbitrariamente” senza autorizzazione. Il mini-spettacolo musicale, inoltre, e’ stato inscenato in violazione delle norme di contenimento del coronavirus. La Polizia e’ entrata in azione dopo avere notato alcuni filmati sui social network e sui quotidiani online. Tutto e’ iniziato domenica mattina, alle 7, quando una ventina di persone si sono messe a cantare e a ballare senza mascherina e in violazione del distanziamento fisico previsto dalle regole anti-Covid.