Napoli si prepara alla zona rossa, strade dei negozi affollate: è corsa all'ultimo acquisto

Napoli si sveglia in pre-zona rossa. A partire da domenica l’intera Regione Campania cambierà colore per entrare nell’area a rischio elevato, chiuderanno tutti i negozi che non vendono beni di prima necessità e gli spostamenti saranno limitati anche all’interno del comune d’appartenenza.

L’ultimo sabato in zona gialla a Napoli

L’ultimo sabato “libero”, si fa per dire, regala un’immagine di Napoli poco diversa da quella dell’ultimo weekend. Sebbene il lungomare non si sia riempito come l’ultimo fine settimana e le piazze cittadine appaiono poco popolate, le strade dei negozi invece, si sono riempite.

Strade affollate a Napoli

Tanti i cittadini che questa mattina si sono riversati nelle vie delle boutique, come via Toledo e via Chiaia, per fare gli ultimi acquisti prima della chiusura generale. Anche il Vomero è stato preso d’assalto, non solo dal traffico pedonale ma anche da quello veicolare. Così come numerose presenze si registrano in fast food e ristoranti. Una “corsa” prima del lockdown, un’ultima occasione per fare una passeggiata senza autocertificazione e godersi l’aria aperta hanno spinto molte persone ad affollare le strade di Napoli.

L’ultimo sabato in zona gialla è però presidiato da un massiccio controllo delle forze dell’ordine nelle zone a maggior rischio di assembramento. E così camionette dell’esercito sono posizionate all’angolo delle vie centrali con militari pronti a invitare i cittadini a utilizzare la mascherina e a non creare calche.

