Immagini di strade affollate arrivano praticamente da più zone di Napoli. Dal Vomero a Chiaia, le vie dei negozi sono state prese d’assalto da una folla di gente che si sta godendo le ultime ore in zona gialla. Affollamenti che ricordano quelli della Vigilia di Natale o di Capodanno.

Da Chiaia diverse segnalazioni parlano di un quartiere affollato, molte le persone che sarebbero senza mascherina e non ci sarebbero controlli. Diversa la situazione questa mattina, tra piazza Trieste e Trento e piazza Plebiscito, invece erano numerosi i presidi delle forze dell’ordine e dei militari. Entrambe le strade, infatti, rientrano in quelle indicate dalla Prefettura come zone a rischio maggiore d’assembramento.

Intanto i napoletani non ci hanno pensato due volte e hanno voluto approfittare delle ultime ore in cui sarà possibile girare per strada senza alcuna autocertificazione. Folle corsa all’ultimo acquisto prima delle chiusure o all’ultimo pasto consumato al ristorante o al caffè al bar. Tante le polemiche, soprattutto sui gruppi social legati al territorio, dove in molti si domandano perché le persone si affollano in questo modo nonostante la crisi epidemiologica. Rabbia da parte dei commercianti che a partire da domenica saranno costretti ad abbassare le saracinesche.