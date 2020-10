0 Facebook Cosa ha fatto Angela Di Mondello, la perdita del figlio e i guai con la giustizia di miss “Non ce n’è Coviddi” News 12 Ottobre 2020 14:25 Di redazione 2'

Quest’estate era diventata una vera star del web, Angela Di Mondello, la signora che intervistata aveva detto: “Qui non ce n’è Coviddi”, dopo aver fatto un passo indietro sulla situazione Coronavirus, torna a parlare in televisione.

Quale reato ha commesso Angela Di Mondello

Ospite di Live Non è la D’Urso, Angela Di Mondello ha spiegato quali sono i suoi problemi con la legge. Miss “Non ce n’è coviddi” tempo fa, sempre in uno dei salotti televisivi di Canale 5, aveva detto di non poter lasciare la Sicilia per problemi con la giustizia. In quell’occasione aveva promesso che appena possibile avrebbe raccontato cosa l’è successo.

Cosa ha avuto il figlio di Angela Di Mondello

Angela ha perso un figlio di 21 anni, in suo ricordo ha anche un tatuaggio. Durante l’intervista nel programma di Barbara D’Urso ha raccontato di aver rubato in un supermercato nel periodo in cui il ragazzo era in ospedale: “Io per lui ho rubato in un negozio, non accettavo che morisse”, queste le parole di miss Coviddi.

Poi ha aggiunto: “Mio padre aveva provveduto al suo funerale, gli aveva comprato tutto: io come madre – racconta Chianello – non mi sentivo nulla per non aver contribuito al funerale di mio figlio. Sono andata a commettere un reato, ed è giusto che abbia pagato”. Angela, dunque, ha lasciato intendere di aver rubato perché aveva problemi economici. Non ha provato a giustificarsi, ma ha voluto essere sincera con il pubblico che la segue.

Il video dell’intervista di Angela Di Mondello