Scintille al GFVip, scontro tra Oppini e Zorzi: "Come fai a fare così". Tensione nella casa

Brutta lite nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo che Francesco Oppini ha litigato con Dayane Mello, per poi chiarire, la discussione è iniziata con Tommaso Zorzi, suo grande amico nel programma.

Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

A Zorzi non è piaciuta la facilità con cui Oppini avrebbe perdonato la Mello e senza peli sulla lingua ha detto all’amico: “Come ca**o fai dopo tutto quello che vi siete detti, in 10 minuti fare pace? “. Poi ha elencato gli aggettivi che poco tempo prima aveva usato nei confronti della modella: “Bugiarda, ipocrita, falsa, calcolatrice, giocatrice”.

Perché Tommaso e Francesco hanno litigato al GFVip

Così il figlio di Alba Parietti ha spiegato di aver apprezzato il gesto di Dayane – riferendosi alla lettera che gli ha scritto per fare la pace – e per questo motivo le avrebbe dato una seconda possibilità. Ma per Zorzi non sarebbe stato un comportamento sincero, anzi ha definito il suo atteggiamento “fake”. Poi Tommaso ha spiegato che c’è rimasto molto male perché lui per difendere la posizione dell’amico con la Mello si è esposto più di una volta.

La coppia di amici dopo un’accesa discussione si è avvicinata a un chiarimento, ma l’influencer ha spiegato che ci vorrà del tempo perché il dispiacere gli passi”.