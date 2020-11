0 Facebook Napoli, paziente muore nel bagno del Cardarelli: il video diffuso in Rete News 11 Novembre 2020 20:20 Di Fabiana Coppola 2'

Un episodio tragico è avvenuto lo scorso mercoledì nel bagno del Cardarelli di Napoli. Un uomo, ricoverato tra i casi sospettati di Covid, è deceduto nel bagno del nosocomio.

Subito dopo la morte il video è stato diffuso in Rete. Le immagini sono molto forti: l’uomo chiede di andare in bagno e non esce più.

Sulla vicenda è intervenuta anche la direzione generale del Cardarelli: “Nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, un paziente ricoverato nell’area di Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli, con probabile infezione da Covid-19 e per questo già in terapia, è stato trovato privo di vita nel bagno dell’area di pronto soccorso. A ritrovare il corpo è stato il personale dell’ospedale che ha notato l’eccessiva permanenza dell’uomo nella toilette. A pochi minuti dal decesso ha iniziato a circolare in rete un video che mostra il corpo dell’uomo, girato approfittando dell’allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiare il corpo. Non è al momento possibile stabilire quale sia stata la causa del malore che ha portato al decesso, tuttavia la direzione sanitaria ha doverosamente avviato ogni indagine necessaria”.